Уголовное дело возбуждено по факту убийства предпринимателя Ризаева в Махачкале

Махачкала, 4 января. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после убийства учредителя фирмы ООО «Гранит» Мурадхана Ризаева в Махачкале.

На бизнесмена было совершено нападение 3 января, когда тот вышел утром из своего дома. Преступник трижды выстрелил в спину Ризаева на Речной улице и скрылся с места преступления. Предпринимателя обнаружили мертвым возле собственного дома.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого и допросили. По результатам показаний возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сам Ризаев имел весьма скандальную репутацию. Он проходил подозреваемым по делу о хищении 576 млн рублей из республиканского бюджета и был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Однако позже кассационный суд в Пятигорске отменил это решение.