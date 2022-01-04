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Уголовное дело возбуждено по факту убийства предпринимателя Ризаева в Махачкале

  /   Обновлено: 04 января 2022 04:49
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту убийства предпринимателя Ризаева в Махачкале
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Махачкала, 4 января. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после убийства учредителя фирмы ООО «Гранит» Мурадхана Ризаева в Махачкале.

На бизнесмена было совершено нападение 3 января, когда тот вышел утром из своего дома. Преступник трижды выстрелил в спину Ризаева на Речной улице и скрылся с места преступления. Предпринимателя обнаружили мертвым возле собственного дома.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого и допросили. По результатам показаний возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сам Ризаев имел весьма скандальную репутацию. Он проходил подозреваемым по делу о хищении 576 млн рублей из республиканского бюджета и был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Однако позже кассационный суд в Пятигорске отменил это решение.

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