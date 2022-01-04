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Apple может добавить поддержку lossless в новые AirPods Pro 2

  /   Обновлено: 04 января 2022 04:40
Технологии
Apple может добавить поддержку lossless в новые AirPods Pro 2
pixabay.com

Купертино, 4 января. Компания Apple может добавить новую функцию и обновить дизайн в новых наушниках AirPods Pro 2. С таким заявлением выступил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо во время отчета перед инвесторами.

Речь в первую очередь идет о поддержке формата аудио без потерь (lossless). Сегодня еще ни одна модель «яблочных» наушников не поддерживает такую функцию. Все они работают с помощью Bluetooth, что ограничивает возможностями кодека Advanced Audio Codec.

Теперь же есть вероятность, что в 2022 году все изменится. Вторые «прошки» должны получить поддержку Apple Lossless Audio Codec. Кодек позволит серьезно повысить качество звучания, однако вместе с этим возрастет и объем данных для передачи.

Мин-Чи Куо не уточнил, что изменится во внешнем виде наушников. Однако ранее он предположил, что они могут получить дизайн подобный Beats Fit Pro. Также известно, зарядный кейс должен «научиться» издавать звуки. Скорее всего Apple покажет AirPods Pro 2 в конце 2022 года.

Недавно стало известно, что Apple работает над созданием универсальной беспроводной зарядки для своих устройств. Новая станция будет превосходить MagSafe Duo, которая позволяет заряжать одновременно только iPhone и Apple Watch.

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