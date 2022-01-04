Украинский журналист Минин: Байден показал пренебрежительное отношение к Зеленскому

Киев, 4 января. Американский президент Джо Байден продемонстрировал негативное отношение к лидеру Украины Владимиру Зеленскому, выбрав неудобное для последнего время разговора. Об этом заявил замглавреда издания «Страна.ua» Максим Минин.

Он напомнил, что телефонный звонок Байдена раздался в Киеве примерно в 23:00 по местному времени, когда в Вашингтоне было около 16:00. По мнению Минина, таким образом хозяин Белого дома наглядно показал, как относится к своему коллеге.

«Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», — подчеркнул журналист.

Кроме того, Минин отметил, что диалог Байдена с российским президентом Владимиром Путиным проходил в ночь на 31 декабря, но это другая ситуация, поскольку тогда инициатором переговоров был не Белый дом, а Кремль.

Ранее в США сообщили, что Байден и Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили меры по укреплению доверия между странами. Также стороны провели беседу касательно ситуации на Украине.