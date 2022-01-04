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Apple может сделать овальный вырез в iPhone 14

  /   Обновлено: 04 января 2022 03:46
Технологии
Apple может сделать овальный вырез в iPhone 14
pxhere.com

Купертино, 4 января. Следующее поколение смартфонов от Apple может иметь овальный вырез на экране вместо уже привычной «челки». Об этом заявил журналист Bloomberg Марк Гурман.

Специалисты «яблочной» компании отмечали, что вырез в виде челки нужен для фронтальной камеры и ряда датчиков. Теперь купертиновцам предстоит решить, как разместить все это в новых формах.

Недавно издание The Elec из Южной Кореи также написало, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут представлены с новым вырезом. Аналитик Apple Минг-Чи Куо согласился с прогнозом. Однако другие не менее авторитетные инсайдеры отмечают, что новый вырез может появиться только в iPhone 14 Pro.

Недавно стало известно, что Apple разрабатывает планшет для «умного дома». Об этом также заявил Марк Гурман из Bloomberg.

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