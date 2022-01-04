Парламент США может одобрить новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 4 января. Сенаторы-республиканцы в США уверены. что парламент одобрит новый пакет ограничительных мер против «Северного потока — 2». Об этом пишет издание Politico.

Инициатива о вводе новых рестрикций против трубопровода принадлежит сенатору Теду Крузу, представляющему штат Техас. В случае одобрения положений проекта, санкции будут задействованы через 15 дней после голосования.

«Мы выиграем это голосование подавляющим большинством», — говорится в статье Politico.

Недавно замглавы МИД России Александр Панкин допустил возможность намеренного затягивания сертификации трубопровода «Северный поток — 2». По его мнению, причиной этому может послужить очередное вмешательство со стороны Соединенных Штатов Америки.