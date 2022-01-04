Сирийский военный погиб в результате обстрела в провинции Хама

Дамаск, 4 января. Военнослужащий сирийской армии погиб в результате обстрела в провинции Хама. Об этом сообщил заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Обстрел был произведен снайпером запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Еще двое солдат правительственной армии получили ранения в провинции Алеппо.

«В провинции Алеппо в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Ибизму по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра, ранения получили двое сирийских военнослужащих», — сообщил Журавлев.

Недавно ЦПВС зафиксировал подобный трагический инцидент в провинции Идлиб. Там в результате снайперского обстрела со стороны террористов погиб солдат республиканской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.