Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 03:44
03:32
Политика
Парламент США может одобрить новые санкции против «Северного потока — 2»
03:06
Армия
Сирийский военный погиб в результате обстрела в провинции Хама
02:45
Политика
Порошенко опубликовал шуточный коллаж с «угрозой» Зеленскому
02:44
Общество
Диетолог Мойсенко предупредила об опасности растительного мяса для здоровья
02:42
Происшествия
Вертолет с тремя членами экипажа рухнул на севере Израиля
02:26
Происшествия
СК проверяет информацию о гибели троих москвичей при пожаре на юге столицы
02:25
Общество
Heute: новый штамм коронавируса нашли на юге Франции
02:14
Общество
Юрист Соловьев объяснил механизм повышения тарифов ЖКХ в 2022 году
02:00
Общество
Скрипач Сергей Поспелов: «У Вивальди есть секретный код, и 300 лет его пытаются расшифровать»
01:57
Происшествия
Следком Сургута задержал напавшего на девочку в лифте педофила
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сирийский военный погиб в результате обстрела в провинции Хама

Армия
Сирийский военный погиб в результате обстрела в провинции Хама
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Дамаск, 4 января. Военнослужащий сирийской армии погиб в результате обстрела в провинции Хама. Об этом сообщил заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Обстрел был произведен снайпером запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Еще двое солдат правительственной армии получили ранения в провинции Алеппо.

«В провинции Алеппо в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Ибизму по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра, ранения получили двое сирийских военнослужащих», — сообщил Журавлев.

Недавно ЦПВС зафиксировал подобный трагический инцидент в провинции Идлиб. Там в результате снайперского обстрела со стороны террористов погиб солдат республиканской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Сирийский военный погиб в результате обстрела в провинции Хама
Сирия обстрел джебхат-ан-нусра
Комментировать