Порошенко опубликовал шуточный коллаж с «угрозой» Зеленскому

Киев, 4 января. Бывший украинский лидер Петр Порошенко выложил на своей странице в Facebook мем с «угрозой» в адрес действующего президента страны Владимира Зеленского.

Снимок представляет собой коллаж из двух фотографий политиков. На одной из них Порошенко стоит с ножом в руках. В свою очередь, Зеленский на фото, которое было сделано во время концерта студии «Квартал 95», поднимает руки вверх и готовиться «сдаться». При этом у действующего президента Украины приспущены штаны.

Prt Scr facebook.com / Петро Порошенко

«Друзья, спасибо за сумасшедшую дозу юмора за последний год. Ваши мемы — это что-то незабываемое. Посмеялся от души», — написал Порошенко.

В комментариях к записи пользователи Сети похвалили экс-главу государства за хорошее чувство юмора. Нашлись и те, кто попросил воплотить сюжет снимка в жизнь.

«Хенде хох! (руки вверх — Прим. ФАН)» — пошутил один из комментаторов.

«Этот мем супер, Петр Алексеевич, пора уже нож по назначению использовать! Этого вам желаю в новом году!» — написал пользователь.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский боится его и ненавидит. Однако, по словам бывшего украинского лидера, это никак не препятствует его планам.