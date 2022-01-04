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Вертолет с тремя членами экипажа рухнул на севере Израиля

Происшествия
Вертолет с тремя членами экипажа рухнул на севере Израиля
wikipedia.org

Хайфа, 4 января. Вертолет потерпел крушение неподалеку от израильского города Хайфа. Сообщение об этом передает газета The Times of Israel.

Авторы, ссылаясь на власти еврейского государства, отметили, что на борту воздушного судна находилось три человека. Одного из них обнаружили спасатели и отправили в больницу. Он находится в отделении интенсивной терапии.

Позже спасатели обнаружили в море двух пилотов. Они были на расстоянии более часа от берега. Об их состоянии пока ничего не известно.

Сейчас на месте падения работают эксперты поисково-спасательной службы. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Военные отмечают, что вероятнее всего упал вертолет Eurocopter AS565 Panther. Он выполнял учебный полет.

Недавно следователи назвали три версии крушения вертолета в Хакасии. Вертолет вылетел из Новокузнецка в Республику Алтай, но упал в районе озера Каракуль.

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