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Юрист Соловьев объяснил механизм повышения тарифов ЖКХ в 2022 году

  /   Обновлено: 04 января 2022 03:16
Общество
Юрист Соловьев объяснил механизм повышения тарифов ЖКХ в 2022 году
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 4 января. Тарифы за коммунальные услуги в 2022 году будут пересчитываться в зависимости от региона. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Начиная с 2013 года стоимость коммунальных услуг пересчитывается раз в год, при этом уровень цен может существенно разниться в зависимости от региона. Так, за текущий год жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Чечни и Татарстана стоит ожидать повышения тарифов более чем на 6 процентов, передает агентство «Прайм».

«Поскольку предоставление коммунальной услуги мало чем отличается от любого производства, то какой-то определенный тариф, как правило, растет более динамично, чем другие, а итоговый расчет в одном населенном пункте может оказаться выше, чем в соседнем, даже в пределах одного региона», — уточнил Соловьев.

Ранее пресс-служба администрации Ростова-на-Дону сообщила, что жителей города ждет очередное повышение цен на воду. В частности, за кубометр питьевой воды ростовчане должны будут заплатить 45,8 рубля.

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