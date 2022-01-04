Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 02:09
02:00
Общество
Скрипач Сергей Поспелов: «У Вивальди есть секретный код, и 300 лет его пытаются расшифровать»
01:57
Происшествия
Следком Сургута задержал напавшего на девочку в лифте педофила
01:48
Происшествия
Пенсионер погиб при пожаре в Кировском районе Петербурга
01:39
Происшествия
Правоохранители начали оттеснять протестующих в казахстанском Актау
01:31
Происшествия
Четырехкомнатная квартира загорелась на Дачном проспекте в Петербурге
01:16
Политика
Джо Байден попал в сильный снежный буран в США
01:08
Происшествия
Пожар на юге Москвы унес жизни трех человек
00:57
Экономика
Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в 3 триллиона долларов
00:40
Общество
Трехкратный олимпийский чемпион Санеев умер на 77-м году жизни
00:30
Общество
Ученый Ануфриев призвал петербуржцев вовремя начинать лечение при заражении «Омикроном»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Следком Сургута задержал напавшего на девочку в лифте педофила

Происшествия
Следком Сургута задержал напавшего на девочку в лифте педофила
pixabay.com

Сургут, 4 января. Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девочке в лифте. Об этом рассказали в управлении СК России по Сургуту.

Уточняется, что в одном из жилых домов мужчина, 1994 года рождения, пытался изнасиловать 15-летнюю девочку. Злоумышленнику не удалось совершить задуманное, так как его жертва смогла убежать.

«Следователи установили, что около 22 часов по местному времени (20 часов по московскому) 2 января в лифте подъезда одного из домов мужчина 1994 года рождения попытался изнасиловать 15-летнюю девушку. Однако у него не получилось завершить злодеяние, потому что в последний момент ей удалось сбежать. Подозреваемый задержан», — сообщили в СК.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности следователя по особо важным делам при председателе СКР генерал-майора юстиции Рустама Габдулина. Правоохранитель вел следствие по делу о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает Национальная служба новостей.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Следком Сургута задержал напавшего на девочку в лифте педофила
педофил скр сургут
Комментировать