Следком Сургута задержал напавшего на девочку в лифте педофила

Сургут, 4 января. Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девочке в лифте. Об этом рассказали в управлении СК России по Сургуту.

Уточняется, что в одном из жилых домов мужчина, 1994 года рождения, пытался изнасиловать 15-летнюю девочку. Злоумышленнику не удалось совершить задуманное, так как его жертва смогла убежать.

«Следователи установили, что около 22 часов по местному времени (20 часов по московскому) 2 января в лифте подъезда одного из домов мужчина 1994 года рождения попытался изнасиловать 15-летнюю девушку. Однако у него не получилось завершить злодеяние, потому что в последний момент ей удалось сбежать. Подозреваемый задержан», — сообщили в СК.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности следователя по особо важным делам при председателе СКР генерал-майора юстиции Рустама Габдулина. Правоохранитель вел следствие по делу о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает Национальная служба новостей.