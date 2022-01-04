Правоохранители начали оттеснять протестующих в казахстанском Актау

Актау, 4 января. Полиция начала принимать меры против людей, протестующих в казахстанском городе Актау. Об этом сообщают местные журналисты.

Причиной народных волнений является принятое правительством решение о повышении стоимости природного газа. Теперь граждане обязаны платить не 50 тенге, а 80-90. Митингующие перекрыли движение на одной из улиц города, а правоохранители сформировали живую цепь и оттесняют протестующих.

Ранее в Киеве собрался массовый протест, который был вызван невыполненными обещаниями президента Украины Владимира Зеленского. Митингующие также обвинили действующего главу государства в предательстве.