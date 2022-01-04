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Джо Байден попал в сильный снежный буран в США

Политика
Джо Байден попал в сильный снежный буран в США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 4 января. Президент Соединенных Штатов Джо Байден попал в сильную снежную бурю по прилете на авиабазу в Вашингтон.

Байден, проводивший новогодние каникулы в американском штате Делавэр, возвращался в столицу. После приземления Вашингтон накрыл массивный снежный шторм и главе государства пришлось ждать в самолете около 30 минут, пока стихия не успокоится, пишет РИА Новости.

Американский лидер, немного пошатываясь из-за ветра, сошел с трапа, сел в машину кортежа и уехал. Синоптики тем временем предупреждают, что 4 января в Вашингтоне выпадет около 30 см осадков.

Ранее Байден провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе общения стороны обсудили взаимодействие и укрепление доверия между Киевом и Вашингтоном.

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