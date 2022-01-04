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Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в 3 триллиона долларов

  /   Обновлено: 04 января 2022 00:57
Экономика
Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в 3 триллиона долларов
pixabay.com

Вашингтон, 4 января. Акции Apple дорожают почти на три процента. Ее капитализация превысила 3 триллиона долларов, что позволяет ей стать первой в мире компании с такими показателями.

По состоянию на 21:55 по московскому времени, стоимость акций Apple выросла до 182,58 доллара за ценную бумагу. Но несколькими минутами ранее они незначительно упали в цене до 182,52 доллара, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Apple возглавила рейтинг крупнейших по капитализации компаний. В октябре прошлого года организация уступила место Microsoft. Сейчас ее капитализация оценивается в 2,5 триллиона долларов. На третьем месте оказалась Saudi Aramco с 1,9 триллиона долларов.

Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы жизни, включая инвестиции. Пока хороший спрос наблюдается на акции фирм онлайн-ретейла, Facebook. Amazon, Apple. В России растет интерес к ценным бумагам Газпрома, Сбербанка и «Норникеля».

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