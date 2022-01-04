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Трехкратный олимпийский чемпион Санеев умер на 77-м году жизни

Общество
Трехкратный олимпийский чемпион Санеев умер на 77-м году жизни
pxhere.com

Сидней, 4 января. Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в составе сборной СССР Виктор Санеев. Ему было 76 лет.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Национального олимпийского комитета Грузии. В сообщении говорится, что Санеев — один из сильнейших легкоатлетов мира всех времен. Он скончался в своем доме в Австралии.

«Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой печалью сообщает, что в возрасте 76 лет скончался трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира», — указано в заявлении.

Виктор Санеев является единственным в истории мирового спорта трехкратным чемпионом Олимпийских игр в тройном прыжке. Он побеждал на ОИ 1968, 1972 и 1976 годов. Кроме того, в его активе серебряная медаль Игр 1980 года в Москве.

Ранее стало известно о смерти олимпийского чемпиона по фехтованию Юрия Шарова. Он скончался на 83-м году жизни в Саратове.

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смерть олимпийский чемпион санеев
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