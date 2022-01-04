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Мужчина заживо сжег свою сожительницу в подмосковном Чехове

Происшествия
Мужчина заживо сжег свою сожительницу в подмосковном Чехове
Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Чехов, 4 января. Умышленный поджег совершил житель Чехова (Московская область). В результате происшествия погиб один человек, еще два пострадали.

Инцидент произошел после семейной ссоры. Мужчина облил дом легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. Внутри на тот момент находилась его сожительница со своей матерью. Первая погибла, а второй понадобилась помощь медиков. Поджигатель тоже пострадал и был госпитализирован.

Недавно в Томске молодой человек совершил поджег пиротехнических средств в магазине «Лента». На кадрах видно, как злоумышленник обливает фейерверки горючей жидкостью и использует газовую горелку. Сам преступник попытался скрыться с места преступления после содеянного.

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