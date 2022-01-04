Мужчина заживо сжег свою сожительницу в подмосковном Чехове

Чехов, 4 января. Умышленный поджег совершил житель Чехова (Московская область). В результате происшествия погиб один человек, еще два пострадали.

Инцидент произошел после семейной ссоры. Мужчина облил дом легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. Внутри на тот момент находилась его сожительница со своей матерью. Первая погибла, а второй понадобилась помощь медиков. Поджигатель тоже пострадал и был госпитализирован.

Недавно в Томске молодой человек совершил поджег пиротехнических средств в магазине «Лента». На кадрах видно, как злоумышленник обливает фейерверки горючей жидкостью и использует газовую горелку. Сам преступник попытался скрыться с места преступления после содеянного.