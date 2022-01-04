Мурманчане расправились с криминальным авторитетом, который держал в страхе всю область

Мурманск, 4 января. Жители поселка Умба под Мурманском убили бандита Виктора Тимченко, который считался местным криминальным авторитетом. Об этом сообщает агентство «СеверПост».

Мурманчане совершили самосуд над Тимченко из-за того, что тот держал в страхе всю область. Местные жители ранее жаловались на криминального авторитета, который по их информации брал людей в рабство и угрожал физической расправой. Правоохранители устанавливают точные обстоятельства инцидента.

Недавно полицейские в Петербурге поймали банду «серых» банкиров. По результатам совместной спецоперации МВД и ФСБ правоохранители взяли под арест троих фигурантов расследования.