Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 00:42
00:40
Общество
Трехкратный олимпийский чемпион Санеев умер на 77-м году жизни
00:30
Общество
Ученый Ануфриев призвал петербуржцев вовремя начинать лечение при заражении «Омикроном»
00:27
Происшествия
Мужчина заживо сжег свою сожительницу в подмосковном Чехове
00:25
Наука
IJTM: бессимптомный COVID-19 способен вызвать долгий иммунный ответ
00:24
Общество
Диетолог Королева: поход в баню поможет справиться с последствиями переедания
00:20
Происшествия
Мурманчане расправились с криминальным авторитетом, который держал в страхе всю область
00:14
Происшествия
Один человек погиб в аварии двух автомобилей под Петрозаводском
00:13
Общество
Белый дом обязал владельцев оружия иметь сейф для его хранения
00:12
Технологии
Первое крупное обновление для Windows 11 может выйти летом 2022 года
00:02
Экономика
Профессор из Казани предрек снижение цен на автомобили и смартфоны
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мурманчане расправились с криминальным авторитетом, который держал в страхе всю область

Происшествия
Мурманчане расправились с криминальным авторитетом, который держал в страхе всю область
pixabay.com

Мурманск, 4 января. Жители поселка Умба под Мурманском убили бандита Виктора Тимченко, который считался местным криминальным авторитетом. Об этом сообщает агентство «СеверПост».

Мурманчане совершили самосуд над Тимченко из-за того, что тот держал в страхе всю область. Местные жители ранее жаловались на криминального авторитета, который по их информации брал людей в рабство и угрожал физической расправой. Правоохранители устанавливают точные обстоятельства инцидента.

Недавно полицейские в Петербурге поймали банду «серых» банкиров. По результатам совместной спецоперации МВД и ФСБ правоохранители взяли под арест троих фигурантов расследования.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Мурманчане расправились с криминальным авторитетом, который держал в страхе всю область
убийство мурманская область бандит
Комментировать