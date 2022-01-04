Белый дом обязал владельцев оружия иметь сейф для его хранения

Вашингтон, 4 января. Власти Соединенных Штатах объявили о новых правилах по выдаче лицензии на оружие. Ее смогут получить только те граждане, у которых есть специальный сейф.

Новая мера связана с увеличением числа случаев массовой стрельбы в Соединенных Штатах. При попытке купить оружие американец должен доказать возможность его безопасного хранения.

«Это объявление основано на усилиях министерства по снижению риска того, что оружие попадет не в те руки», — говорится в сообщении Белого дома.

Минюст страны напомнил и о нарушениях использования оружия. К ним относятся предоставление ложной информации, умалчивание об обнаружении украденного или потерянного предмета для поражения цели, пренебрежение при проверке документов.

Самым «смертоносным» для Чикаго, по мнению СМИ, стал именно 2021 год. За 12 месяцев зафиксировали 3,5 тысячи инцидентов со стрельбой. По информации правоохранительных органов, в городе произошло 797 случаев убийства.