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Первое крупное обновление для Windows 11 может выйти летом 2022 года

Технологии
Первое крупное обновление для Windows 11 может выйти летом 2022 года
microsoft.com  /  Microsoft

Нью-Йорк, 4 января. Американская корпорация Microsoft готовится выпустить первое крупное обновление для новейшей операционной системы Windows 11. Оно может появиться летом текущего года.

О выпуске обновления для Windows 11 рассказали представители Microsoft. Апгрейд направлен на исправление частых ошибок. Дополнительно будет добавлен полноценный ночной режим для всех программ. У пользователей появится возможность настраивать виджеты на рабочем столе.

Представители американской корпорации анонсировали выход предварительной версии Windows 22H2. В Microsoft она появится в мае. Также в компании заявили о намерении выпустить специальную ОС для ARM-устройств.

Специалисты Microsoft признали новые проблемы в операционной системе Windows 11. Пользователи жаловались на некорректную передачу света при работе на графических программах. Позже представители компании заявили, что обновления сторонних приложений не исправят недостатки.

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microsoft обновление windows 11
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