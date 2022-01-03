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«МЮ» впервые проиграл под руководством Ральфа Рангника

Спорт
«МЮ» впервые проиграл под руководством Ральфа Рангника
EPA/TASS  /  PETER POWELL

Манчестер, 3 января. «Манчестер Юнайтед» на своем домашнем стадионе уступил «Вулверхэмптону» со счетом 0:1 в матче чемпионата Англии по футболу. Для Ральфа Рангника это поражение стало первым у руля манкунианцев.

Единственный гол в матче забил португальский полузащитник Жоау Моутинью. Ему удалось вывести свою команду вперед на 82-й минуте встречи. В заявке «МЮ» также отсутствовал капитан команды Гарри Магуайр, поэтому с повязкой на поле вышел Криштиану Роналду.

Ральф Рангник, который стал исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» 29 ноября, ранее работал в московском «Локомотиве». Он занимал должность руководителя клуба по спорту и развитию. При немецком специалисте манкунианцы одержали в чемпионате Англии четыре победы и один раз сыграли вничью. На данный момент клуб из Манчестера занимает седьмое место в турнирной таблице.

В последнем матче чемпионата Англии в 2020 году футболисты «МЮ» одержали победу над «Бернли». Одним из героев встречи стал Криштиану Роналду.

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