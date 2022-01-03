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Мэр Вологды сообщил о краже светящейся новогодней елки в центре города

Происшествия
Мэр Вологды сообщил о краже светящейся новогодней елки в центре города
Невские Новости  /  Евгений Богучарский

Вологда, 3 января. Жители Вологды украли одну из светящихся новогодних елей, украшавших улицы областного центра. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Градоначальник уточнил, что помимо кражи, вандалы также повредили одно из праздничных деревьев. Правоохранительные органы уже занимаются поисками виновных.

«Вологады люди из разряда "ломать-крушить", не ценящие городские украшения и труд людей. С каждым таким случаем все сложнее подбирать приличные слова», — написал Воропанов в своих соцсетях.

Недавно похожий инцидент произошел в Санкт-Петербурге на Полюстровском проспекте. Перед Новым годом один из местных жителей украл елку, которая украшала улицы города.

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вологда воропанов елка
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