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Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию

Общество
Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию
youtube.com  /  prt scrn / Роман Цимбалюк

Москва, 3 января. Корреспондент украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк покинул территорию России. Об этом он рассказал в интервью изданию Hromadske.

В декабре у российских правоохранителей появилось подозрение, что Цимбалюк может являться сотрудником Главного управления разведки Украины и вести подрывную деятельность. Однако сам журналист все обвинения отвергает. Он сказал, что проживает в стране 13 лет, но никогда не собирался оставаться в ней насовсем.

Ранее Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру по делу о возбуждении вражды и ненависти по отношению к России из-за его видеороликов на YouTube. Позже адвокат журналиста Николай Полозов сообщил, что российские правоохранители отказались допрашивать его клиента, но он все равно принял решение уехать из РФ.

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