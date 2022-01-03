США и Турция обсудили обстановку на российско-украинской границе

Вашингтон, 3 января. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по поводу ситуации на российско-украинской границе. Об этом рассказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

В частности стороны пришли к выводу, что необходимо сохранять координацию усилий в данном вопросе. Чавушоглу и Блинкен также обсудили ситуацию в Африке и отношения Турции с блоком НАТО.

«Госсекретарь Блинкен и министр Чавушоглу обсудили важность сохранения координации применительно к угрозе эскалации (действий – ред.) России в отношении Украины», — сообщил Прайс.

Недавно представители Госдепа подтвердили грядущие переговоры между РФ и Соединенными Штатами по гарантиям безопасности. Встреча произойдет 10 января 2022 года.