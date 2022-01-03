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Рейсовый автобус с 40 пассажирами вылетел с дороги под Екатеринбургом

Происшествия
Рейсовый автобус с 40 пассажирами вылетел с дороги под Екатеринбургом
pixabay.com

Екатеринбург, 3 января. Следовавший по дороге из Екатеринбурга в Серов автобус, с 40 пассажирами на борту, съехал с дороги. Об этом сообщили в местном управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 240 км участка дороги Екатеринбург — Нижний Тагил. Уточняется, что в результате инцидента пострадавших нет, сам автобус не получил повреждений.

«На 240-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил - Серов водитель рейсового автобуса № 846 Краснотурьинск - Екатеринбург не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет. В автобусе находилось 40 пассажиров, никто из них не пострадал. Автобус не получил механических повреждений», — рассказали в ГИБДД.

Ранее похожая ситуация произошла на одной из дорог в Сахалинской области. Ехавший по дороге из Южно-Сахалинска в Оху автобус съехал в кювет. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

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