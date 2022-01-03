Шугалей: Абдалла Хамдок за два года довел Судан до глубокого экономического кризиса

Запад заинтересован в том, чтобы развалить Судан как государство. Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Российский социолог прокомментировал увольнение премьер-министра восточноафриканской страны Абдаллы Хамдока. Накануне чиновник выступил с обращением, в котором объявил о своем уходе с занимаемой должности. Сегодня, 3 января, Суверенный совет принят отставку политика с поста главы кабмина.

«Этот абсолютно безграмотный ООНовский чиновник за два года привел страну к глубочайшему социально-экономическому кризису. Местным правоохранительным органам еще предстоит дать оценку масштабам коррупционных схем, работавших в правительстве Хамдока. Были расхищены активы, накопленные республикой за предыдущие 30 лет. В разворовывании ресурсов Судана при содействии администрации Хамдока активное участие приняли западные страны, в частности США, Великобритания, Франция и другие», — написал Шугалей у себя в Telegram-канале.

По его словам, теперь суданскому народу неминуемо предстоит пережить годы нищеты, чтобы восстановить экономику.

«Более того, американский и англосаксонский капитал готовят грандиозную аферу с внешним долгом Судана. Как известно, он составляет 56 миллиардов долларов. Большая часть этого долга — 39 миллиардов — это проценты и пеня. Западные банковские элиты понимают, что с таким долговым балансом новых кредитов Судану сейчас никто не даст. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы развалить Судан как государство», — добавил социолог.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что Парижскому клубу, МВФ и другим фондам как участникам международных коррупционных схем выгодно довести восточноафриканскую страну до дефолта и распада на мелкие и независимые державы, чтобы впоследствии перезапустить выдачу новой серии кредитов.

«Одна страна может получить 1-2 миллиарда долларов, а если их несколько, то каждая может претендовать на такое финансирование. Это будут связанные кредиты, которые являются очень удобной коррупционной схемой с рентабельностью от 30 до 50%. Именно ради этой прибыли западные агенты сейчас заводят ситуацию в Судане в тупик и способствуют развалу страны на части. Суданские военные не заинтересованы в крахе единого государства. Поэтому агенты США и стран ЕС пытаются всячески ослабить военных, грубо вмешиваясь во внутренние дела страны», — отметил Шугалей.

По словам российского социолога, сегодня Судан может спасти лидер, который возьмет на себя ответственность.

«Премьер-министру, который возглавит новое правительство, для успеха достаточно быть образованным человеком и патриотом. Патриотизм означает, что он не должен быть вовлечен в международную конъюнктуру, он должен быть избавлен от внешних обязательств и иностранного давления. Он должен быть сердцем и головой связан с Суданом. Этого достаточно, чтобы остановить реализацию международных коррупционных схем в стране и разворовывание родины», — написал президент ФЗНЦ.

Более того, Шугалей предложил экспертную поддержку и помощь Судану в создании антикризисной программы.