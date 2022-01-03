Два человека отравились угарным газом в Тульской области

Тула, 3 января. Утечка газа произошла в одном из жилых домов Ефремовского района в Тульской области. В результате несчастного случая погибли два человека. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По одной из версий, причиной трагедии могла стать неисправность газового оборудования. Точная информация поступит после следственной проверки, в ходе которой будет дана оценка исполнению обязанностей уполномоченными органами по обеспечению подачи газа в жилое помещение, где отравились два человека.

Некоторое время назад в пятиэтажном жилом доме в Ростовской области произошел взрыв газа. В результате ЧП пострадала женщина. Она получила ожоги верхних конечностей и была госпитализирована в одну из ближайших больниц.