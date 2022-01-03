Президент Сербии Вучич осмотрел закупленные в России ПТРК «Корнет»

Белград, 3 января. Президент Сербии Александр Вучич осмотрел противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет», которые ранее Белград закупил в России.

Презентация состоялась на базе 72-го разведывательно-диверсионного батальона Вооруженных сил Сербии, которая расположена в районе города Панчево. Военные рассказали сербскому лидеру о российских ПТРК, после чего президент поинтересовался, почему «Корнет» лучше западных аналогов.

Один из офицеров бригады объяснил Вучичу, что российские противотанковые ракетные комплексы в четыре раза превосходят западные ПТРК по дальности стрельбы. Кроме того, «Корнеты» обладают лучшей пробивной способностью.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия заинтересована в поставках российских боевых самолетов, вертолетов, бронетехники и артиллерии. По его словам, Белград рассматривает вопрос приобретения у Москвы вертолетов Ми-35 и партии истребителей.