Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 23:08
23:05
Политика
США и Турция обсудили обстановку на российско-украинской границе
22:48
Весь мир
Шугалей: Абдалла Хамдок за два года довел Судан до глубокого экономического кризиса
22:46
Происшествия
Рейсовый автобус с 40 пассажирами вылетел с дороги под Екатеринбургом
22:43
Происшествия
Два человека отравились угарным газом в Тульской области
22:24
Происшествия
Рейс Москва — Хабаровск вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок
22:05
Армия
Президент Сербии Вучич осмотрел закупленные в России ПТРК «Корнет»
22:00
Общество
Диетолог Соломатина назвала самые полезные блюда новогоднего стола
21:52
Происшествия
Два человека погибли после столкновения автомобилей в Кабардино-Балкарии
21:42
Армия
Эстонская армия столкнулась с задержками поставок оружия из-за пандемии COVID-19
21:23
Весь мир
Алжирская нефтяная компания Sonatrach возобновит работу в Ливии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Президент Сербии Вучич осмотрел закупленные в России ПТРК «Корнет»

  /   Обновлено: 03 января 2022 22:06
Армия
Президент Сербии Вучич осмотрел закупленные в России ПТРК «Корнет»
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Белград, 3 января. Президент Сербии Александр Вучич осмотрел противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет», которые ранее Белград закупил в России.

Презентация состоялась на базе 72-го разведывательно-диверсионного батальона Вооруженных сил Сербии, которая расположена в районе города Панчево. Военные рассказали сербскому лидеру о российских ПТРК, после чего президент поинтересовался, почему «Корнет» лучше западных аналогов.

Один из офицеров бригады объяснил Вучичу, что российские противотанковые ракетные комплексы в четыре раза превосходят западные ПТРК по дальности стрельбы. Кроме того, «Корнеты» обладают лучшей пробивной способностью.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия заинтересована в поставках российских боевых самолетов, вертолетов, бронетехники и артиллерии. По его словам, Белград рассматривает вопрос приобретения у Москвы вертолетов Ми-35 и партии истребителей.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Президент Сербии Вучич осмотрел закупленные в России ПТРК «Корнет»
россия сербия вучич корнет птрк
Комментировать