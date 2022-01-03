Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 23:08
23:05
Политика
США и Турция обсудили обстановку на российско-украинской границе
22:48
Весь мир
Шугалей: Абдалла Хамдок за два года довел Судан до глубокого экономического кризиса
22:46
Происшествия
Рейсовый автобус с 40 пассажирами вылетел с дороги под Екатеринбургом
22:43
Происшествия
Два человека отравились угарным газом в Тульской области
22:24
Происшествия
Рейс Москва — Хабаровск вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок
22:05
Армия
Президент Сербии Вучич осмотрел закупленные в России ПТРК «Корнет»
22:00
Общество
Диетолог Соломатина назвала самые полезные блюда новогоднего стола
21:52
Происшествия
Два человека погибли после столкновения автомобилей в Кабардино-Балкарии
21:42
Армия
Эстонская армия столкнулась с задержками поставок оружия из-за пандемии COVID-19
21:23
Весь мир
Алжирская нефтяная компания Sonatrach возобновит работу в Ливии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Два человека погибли после столкновения автомобилей в Кабардино-Балкарии

Происшествия
Два человека погибли после столкновения автомобилей в Кабардино-Балкарии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нальчик, 3 января. Смертельная авария произошла в Кабардино-Балкарии. В результате столкновения двух автомобилей погибли женщина и мужчина, сообщили в региональном МВД.

ДТП зафиксировали в 17:30 по московскому времени. Известно, что на 17 километре дороги Старый Черек — Сукан-Суу в Урванском районе Кабардино-Балкарии столкнулись ВАЗ-2112 и ВАЗ-21099.

«В результате травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира автомашины ВАЗ-21099 — 79-летняя женщина и 64-летний мужчина», — говорится в сообщении МВД.

В аварии есть четыре пострадавших: обоих водителей и пассажиров ВАЗ-21099 доставили в больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливают все детали случившегося.

Серьезное ДТП произошло под Саратовом 3 января. Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате происшествия в медицинское учреждение доставлены женщину и подростка.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Два человека погибли после столкновения автомобилей в Кабардино-Балкарии
авария мвд смерть
Комментировать