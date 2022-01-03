Два человека погибли после столкновения автомобилей в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 3 января. Смертельная авария произошла в Кабардино-Балкарии. В результате столкновения двух автомобилей погибли женщина и мужчина, сообщили в региональном МВД.

ДТП зафиксировали в 17:30 по московскому времени. Известно, что на 17 километре дороги Старый Черек — Сукан-Суу в Урванском районе Кабардино-Балкарии столкнулись ВАЗ-2112 и ВАЗ-21099.

«В результате травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира автомашины ВАЗ-21099 — 79-летняя женщина и 64-летний мужчина», — говорится в сообщении МВД.

В аварии есть четыре пострадавших: обоих водителей и пассажиров ВАЗ-21099 доставили в больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливают все детали случившегося.

Серьезное ДТП произошло под Саратовом 3 января. Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате происшествия в медицинское учреждение доставлены женщину и подростка.