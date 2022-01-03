Эстонская армия столкнулась с задержками поставок оружия из-за пандемии COVID-19

Таллин, 3 января. Проблемы в глобальных цепочках поставок и повсеместный рост цен из-за пандемии коронавируса ставят под угрозу модернизацию Вооруженных сил Эстонии. Об этом заявил директор эстонского Центра государственных оборонных инвестиций Магнус-Валдемар Саар .

По его словам, в последние годы Таллин вкладывает крупные инвестиции в армию. Так, недавно эстонские военные получили первые самоходные гаубицы из Южной Кореи. В будущем ожидаются поставки противокорабельных ракет. Кроме того, в эстонской армии начинается замена стрелкового оружия. Саар отметил, что закупки вооружений растут по всему миру, поэтому возникает очередь даже на такие простые компоненты, как порох.

«Все компоненты дорожают. Есть проблемы с доступностью металлов, а также многих компонентов, производимых в Азии. На транспортном рынке очень сложная ситуация. Цены на доставку из Азии выросли в несколько раз», — пояснил он.

Ранее стало известно, что министерство обороны Эстонии намерено предоставить Вооруженным силам Украины гаубицы калибра 122 миллиметра и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. При этом для отправки на Украину американских комплексов Javelin Таллину необходимо разрешение страны-производителя.