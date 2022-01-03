Сразу семь боевых кораблей для Тихоокеанского флота строятся на Дальнем Востоке

Комсомольск-на-Амуре, 3 января. Специалисты Амурского судостроительного завода работают над созданием семи боевых кораблей для Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Масштабные работы потребовали модернизации производства. В настоящее время завод переоснащается в рамках федеральной целевой программы, на которую будет потрачено более четырех миллиардов рублей. Модернизация производства позволит ускорить темпы строительства кораблей.

При этом завод готовится к строительству серии из шести фрегатов проекта 22350 типа «Адмирал Горшков». Для выполнения данного заказа будет проведена модернизация внутренних эллингов завода, где сейчас собираются корветы проекта 22380 типа «Стерегущий». Фрегат проекта 22350 в два раза крупнее корвета 22380.

Ранее стало известно, что экипаж фрегата Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» осуществил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Ракета успешно поразила цель, которая находилась на полигоне Чижа в Архангельской области.