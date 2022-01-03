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Алжирская нефтяная компания Sonatrach возобновит работу в Ливии

Весь мир
Алжирская нефтяная компания Sonatrach возобновит работу в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Алжир, 3 января. Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach готовится возобновить реализацию проектов в Ливии, сообщил ее генеральный директор Тауфик Хаккар.

По его словам, предприятие на несколько лет приостановило деятельность в соседнем государстве на фоне продолжительного внутреннего конфликта.

«Компания в настоящий момент ведет переговоры со своими партнерами в Ливии, чтобы создать необходимые благоприятные условия для возвращения и обеспечить безопасность рабочих и оборудования», — добавил Хаккар.

Генеральный директор отметил, что визиты руководства Sonatrach в соседнее государство продолжатся до конца февраля. В ходе консультаций стороны обсудят все вопросы, связанные с возобновлением деятельности алжирских нефтяников в Ливии.

В том же интервью национальному телеканалу AL24 News Хаккар сообщил о рекордных доходах Sonatrach в 2021 году. По его словам, выручка за 12 месяцев достигла 35 млрд долларов, то есть на 15 млрд больше, чем в предыдущий отчетный период.

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ливия алжир
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