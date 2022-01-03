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Россияне отреагировали на «планы» Киева воровать газ из ГТС

Политика
Россияне отреагировали на «планы» Киева воровать газ из ГТС
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 января. Российские пользователи Сети отреагировали на слова бывшего главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева о возможном несанкционированном и нелегитимном отборе Украиной российского газа из идущей через страну ГТС.

Бизнесмен предупредил, что в случае, если Незалежной в разгар отопительного сезона не хватит топлива для покрытия собственных нужд, страна может пойти на крайние меры и незаконно выкачать газ, идущий транзитом по ее территории в страны Европы.

При этом Коболев в беседе с изданием «Зеркало недели» признал, что в таком случае Россия, скорее всего, просто остановит поставки топлива через Украину и расторгнет имеющийся контракт.

Россияне в Сети бурно отреагировали на слова Коболева. Многие были возмущены и даже удивлены столь откровенным заявлением со стороны Украины о фактически грядущем воровстве топлива. По мнению пользователей, Киеву стоит помнить, что если он пойдет на этот шаг, ему придется нести серьезную ответственность за свои действия.

«И вот как на это реагировать? Только распечатать на А3 и при любой претензии сим рулоном по мордасам»;

«Забыли, что за воровство еще и сроки дают, и возмещать все придется?»;

«Вот это будет начало конца Украины, как транзитной страны — к этому все идет»;

«Это же повод для расторжения контракта будет. Им надо будет обязательно воспользоваться»;

«Какой "надежный" поставщик! На весь мир честно признается, что будет воровать. В ЕС должны быть счастливы принять в свои ряды такого партнера. "Дайте денег, или будем воровать!"»;

Россияне отреагировали на «планы» Киева воровать газ из ГТС
Федеральное агентство новостей /

«Это уже комедия абсурда какая-то. Они сами признают, что будут воровать, сами же понимают, что получат необратимые последствия, после которых они просто замерзнут и развалятся, и все это они озвучивают с максимальным пафосом. Это даже пугает», — пишут пользователи.

В то же время многие комментаторы отметили, что не видят ничего удивительного в словах экс-главы «Нафтогаза», ведь Украина и раньше незаконно отбирала топливо из газопровода, идущего из России.

«Ну кто бы сомневался. Какая власть, такие и методы»;

«Как будто они до этого не воровали»;

«Можно подумать, что до этого они газ не воровали! Да они вообще не представляют как жить, если не воровать!»;

«Они уже 30 лет такое допускают. Тоже мне новость»;

«Ничего удивительного, Украина этим еще при Ющенко промышляла, вот и снова возьмутся за старое», — отмечают в Сети.

Простой украинец из шахтерского города ранее в красках рассказал о проблемах с теплом и светом в стране. По словам мужчины, пенсионеры, у которых не хватает денег на услуги ЖКХ, просто замерзают.

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украина газ нафтогаз
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