Белый дом сокращает присутствие прессы на брифингах

Вашингтон, 3 января. Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) объявила, что временно сократит численность журналистов на пресс-конференциях правительства из-за резкого роста случаев заболеваний COVID-19. Об этом сообщило издание The Hill.

White House briefing room capacity to be reduced amid COVID-19 surge #news https://t.co/bumz0EGD0j — WeSayUSA (@WeSayUSA) January 3, 2022

WHCA проголосовала за возвращение к сокращенной рассадке мест, которая действовала с начала прошлого лета, когда использовались 14 мест из 49 в зале. В ассоциации заявили, что намерены пересмотреть порядок в зависимости от количества случаев заболеваний COVID-19.

«Учитывая скорость распространения, медицинские эксперты еще раз посоветовали, что было бы разумно существенно сократить количество людей, работающих в тесном, плохо проветриваемом рабочем пространстве», — говорится в заявлении организации.

По данным издания The Daily Wire, ограничения коснутся множества небольших редакций, за которыми не было закреплено место в зале и журналистам приходилось стоять в проходах, но после введения ковидных ограничений они не смогут так делать. Белый дом пошел на подобные меры через несколько недель после публикации доклада о том, что правительство пытается свести к минимуму негативное освещение деятельность администрации в прессе.

White House Correspondents Association Slashes Capacity For Press Briefings As Reporters Cite COVID Concerns https://t.co/fofAbbf207 pic.twitter.com/EWh6ZVwJK8 — Daily Wire (@realDailyWire) January 3, 2022

Издание Daily Beast в феврале опубликовало материал под заголовком «Репортеры Белого дома: Команда Байдена хотела бы видеть наши вопросы заранее». В нем говорится, что пресс-секретарь президента Джен Псаки якобы пыталась получить вопросы от журналистов до начала брифинга.