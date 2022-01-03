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Белый дом сокращает присутствие прессы на брифингах

  /   Обновлено: 03 января 2022 21:14
Весь мир
Белый дом сокращает присутствие прессы на брифингах
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 3 января. Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) объявила, что временно сократит численность журналистов на пресс-конференциях правительства из-за резкого роста случаев заболеваний COVID-19. Об этом сообщило издание The Hill.

WHCA проголосовала за возвращение к сокращенной рассадке мест, которая действовала с начала прошлого лета, когда использовались 14 мест из 49 в зале. В ассоциации заявили, что намерены пересмотреть порядок в зависимости от количества случаев заболеваний COVID-19.

«Учитывая скорость распространения, медицинские эксперты еще раз посоветовали, что было бы разумно существенно сократить количество людей, работающих в тесном, плохо проветриваемом рабочем пространстве», — говорится в заявлении организации.

По данным издания The Daily Wire, ограничения коснутся множества небольших редакций, за которыми не было закреплено место в зале и журналистам приходилось стоять в проходах, но после введения ковидных ограничений они не смогут так делать. Белый дом пошел на подобные меры через несколько недель после публикации доклада о том, что правительство пытается свести к минимуму негативное освещение деятельность администрации в прессе.

Издание Daily Beast в феврале опубликовало материал под заголовком «Репортеры Белого дома: Команда Байдена хотела бы видеть наши вопросы заранее». В нем говорится, что пресс-секретарь президента Джен Псаки якобы пыталась получить вопросы от журналистов до начала брифинга.

«Пресса не может выполнять свою работу, если Белый дом выбирает и отбирает вопросы, которые они захотят. Это не совсем свободная журналистика», — сказал один из корреспондентов Белого дома в статье.

 

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