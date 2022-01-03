Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 21:41
21:23
Весь мир
Алжирская нефтяная компания Sonatrach возобновит работу в Ливии
21:22
Армия
Сразу семь боевых кораблей для Тихоокеанского флота строятся на Дальнем Востоке
21:12
Политика
Россияне отреагировали на «планы» Киева воровать газ из ГТС
21:11
Весь мир
Президент Турции посетит Саудовскую Аравию впервые с момента скандального убийства Хашогги
21:10
Весь мир
Белый дом сокращает присутствие прессы на брифингах
21:03
Общество
Петербуржцы заметили катающихся с ледяной горки работников коммунальных служб
21:00
Армия
Техника подразделений РХБЗ танковой армии ЗВО пройдет глубокую модернизацию в 2022 году
21:00
Шоу-бизнес
Кинокритик Сычев объяснил успех заключительной части фильма «Последний богатырь» в прокате
21:00
Общество
Турист из Франции о завалах снега на улицах Петербурга: Удивительно, что его не убирают
20:58
Общество
Депутат Госдумы Драпеко: «Самое главное в жизни — близкие люди»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Техника подразделений РХБЗ танковой армии ЗВО пройдет глубокую модернизацию в 2022 году

  /   Обновлено: 03 января 2022 21:00
Армия
Техника подразделений РХБЗ танковой армии ЗВО пройдет глубокую модернизацию в 2022 году
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 3 января. Вооружение и техника подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) будет полностью модернизирована в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

В сообщении пресс-службы округа отмечается, что в отдельном полку РХБЗ Нижегородской области будет усовершенствован комплект полевой лаборатории КЛП-10. Благодаря модернизации и новому оборудованию также появится возможность делать ПЦР-анализ на коронавирус.

Помимо этого, в танковой армии ЗВО будет обновлена специальная техника для дезинфекции, что значительно повысит объемы и качество обработки общественных мест и воинских частей.

Ранее сообщалось, что войска радиационной, химической и биологической защиты получат многоцелевой роботизированный комплекс, оснащенный беспилотниками.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Техника подразделений РХБЗ танковой армии ЗВО пройдет глубокую модернизацию в 2022 году
зво модернизация рхбз
Комментировать