Техника подразделений РХБЗ танковой армии ЗВО пройдет глубокую модернизацию в 2022 году

Москва, 3 января. Вооружение и техника подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) будет полностью модернизирована в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

В сообщении пресс-службы округа отмечается, что в отдельном полку РХБЗ Нижегородской области будет усовершенствован комплект полевой лаборатории КЛП-10. Благодаря модернизации и новому оборудованию также появится возможность делать ПЦР-анализ на коронавирус.

Помимо этого, в танковой армии ЗВО будет обновлена специальная техника для дезинфекции, что значительно повысит объемы и качество обработки общественных мест и воинских частей.

Ранее сообщалось, что войска радиационной, химической и биологической защиты получат многоцелевой роботизированный комплекс, оснащенный беспилотниками.