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Улан-Удэнский авиационный завод показал процесс сборки Ми-171 под индийское диско

  /   Обновлено: 03 января 2022 21:05
Армия
Улан-Удэнский авиационный завод показал процесс сборки Ми-171 под индийское диско
wikipedia.org  /  Xchgall/PD

Москва, 3 января. Холдинг «Вертолеты России» в честь заключения контракта с Индией на поставку многоцелевых вертолетов Ми-171 выпустил тематический ролик под зажигательные ритмы в стиле индийского кино.

В честь многообещающего контракта пресс-служба завода поделилась зажигательным новогодним роликом, который начинается с того, что руководитель объявляет: «А с нового года у нас на особых отношениях — Индия. Мы готовы?».

Под зажигательные ритмы в стиле песен из фильмов «Танцор диско» и «Зиты и Гиты» начинается процесс производства вертолета. Лопасти и различные агрегаты в руках специалистов превращаются в музыкальные инструменты. Под традиционную индийскую музыку сварщики придают листам железа узнаваемые очертания вертолетного корпуса, а техники пускаются в пляс. В хорошем индийском фильме не обойтись без танца.

Авиазавод в Улан-Удэ выпускает не только Ми-171, но и Ми-8, а также многоцелевые Ка-226. Их также закупают индийские войска, отдавая предпочтение этим винтокрылым машинам, поскольку они подтвердили свою надежность и эффективность.

При этом в Индии ценятся не только российские вертолеты. Нью-Дели заказал у Москвы партию ЗРК С-400, и первый полк поступит в распоряжение индийской армии уже в феврале.

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индия вертолеты россии ми-171
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