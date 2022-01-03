Улан-Удэнский авиационный завод показал процесс сборки Ми-171 под индийское диско

Москва, 3 января. Холдинг «Вертолеты России» в честь заключения контракта с Индией на поставку многоцелевых вертолетов Ми-171 выпустил тематический ролик под зажигательные ритмы в стиле индийского кино.

В честь многообещающего контракта пресс-служба завода поделилась зажигательным новогодним роликом, который начинается с того, что руководитель объявляет: «А с нового года у нас на особых отношениях — Индия. Мы готовы?».

Под зажигательные ритмы в стиле песен из фильмов «Танцор диско» и «Зиты и Гиты» начинается процесс производства вертолета. Лопасти и различные агрегаты в руках специалистов превращаются в музыкальные инструменты. Под традиционную индийскую музыку сварщики придают листам железа узнаваемые очертания вертолетного корпуса, а техники пускаются в пляс. В хорошем индийском фильме не обойтись без танца.

Авиазавод в Улан-Удэ выпускает не только Ми-171, но и Ми-8, а также многоцелевые Ка-226. Их также закупают индийские войска, отдавая предпочтение этим винтокрылым машинам, поскольку они подтвердили свою надежность и эффективность.

При этом в Индии ценятся не только российские вертолеты. Нью-Дели заказал у Москвы партию ЗРК С-400, и первый полк поступит в распоряжение индийской армии уже в феврале.