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Асмус встретила Новый год в Дубае на высоте 250 метров

Шоу-бизнес
Асмус встретила Новый год в Дубае на высоте 250 метров
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Дубай, 3 января. Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» Кристина Асмус рассказала, как встретила 2022 год. По словам актрисы, в момент наступления Нового года она находилась на высоте 250 метров вместе с дочерью.

Незадолго до новогодних каникул Асмус отправилась в Дубай. Знаменитость сообщила в Instagram, что встречала праздник на самом высоком колесе обозрения в мире. При этом артистка оказалась на самом верху ровно в 00:00.

«Высота 250 метров, и наша кабинка (таких было всего несколько) была на самой высокой точке в момент наступления Нового года!!! За пять минут мы остановились, и потом весь Дубай взорвался в огнях!!! Мы были выше салютов, это очень необычное ощущение!!!» — поделилась эмоциями звезда «Интернов».

Асмус встретила Новый год в Дубае на высоте 250 метров
Pr Scr instagram.com / @asmuskristina

По словам актрисы их кабинка, в которой было десять человек, оказалась очень тесной. Асмус было сложно понять, когда наступил Новый год, потому что интернет на высоте не ловил, а часы на ее телефоне спешили на 20 минут. В итоге звезда «Текста» просто наугад закричала: «С Новым годом!», пишет Teleprogramma.pro.

Кристина Асмус рассказывала, что эта поездка в Дубай стала для нее первым отпуском за два года. Путешествие актрисы оказалось крайне спонтанным — когда она ехала с дочерью в аэропорт, у них еще не был забронирован отель.

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актриса новый год асмус
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