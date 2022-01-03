Десять новых детских садов откроют в Ставропольском крае в 2022 году

Ставрополь, 3 января. Новые дошкольные образовательные учреждения появятся в Кочубеевском, Минераловодском, Курском, Нефтекумском, Буденновском, Шпаковском округах, а также в Кисловодске, Ставрополе и Невинномысске, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Работы на объектах стартовали в 2021 году. Ввод детских садов в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Образовательные учреждения в регионе создают благодаря национальному проекту «Демография». В 2021 году в Ставрополье построили два детских сада — на 300 мест в Ставрополе и на 60 мест — в Новоселицком округе. Еще десять учреждений появятся в крае в 2022 году, отметил губернатор.

Свыше 150 новых школ и детсадов построят в Москве в ближайшие три года, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Всего с 2011 года в Москве возвели более 450 зданий образовательных учреждений, 129 из которых приходится на школы, еще 324 — на детские сады. Строительство 50% из них производилось на средства городского бюджета.