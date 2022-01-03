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Президент Турции посетит Саудовскую Аравию впервые с момента скандального убийства Хашогги

Весь мир
Президент Турции посетит Саудовскую Аравию впервые с момента скандального убийства Хашогги
Global Look Press  /  Xinhua

Анкара, 3 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Саудовскую Аравию в феврале 2022 года. Это будет его первый визит в страну после более чем трехлетнего ухудшения отношений между странами.

Глава государства анонсировал свою поездку во время разговора представительницей турецкого бизнеса, которая пожаловалась главе государства на сокращение экспорта в страну Персидского залива. В ответ на это президент отметил, что его «ожидают» в королевстве, где он планирует решить все актуальные вопросы.

Отношения между Эр-Риядом и Анкарой ухудшились из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги на территории посольства королевства в Стамбуле в 2018 году. Как утверждала пресса и эксперты американской разведки, к организации ликвидации работника СМИ мог быть причастен сам наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман.

Саудовские власти отрицают все обвинения, а в ответ на претензии монархия начала неофициальный бойкот товаров, поступающих из Турции. Поэтому экспорт турецкой продукции туда снизился почти на 90%.

Это в свою очередь уже стало причиной официальных вопросов к Эр-Рияду: Анкара выразила свою обеспокоенность во Всемирной торговой организации (ВТО). На фоне продолжающегося экономического кризиса в Турции сокращение торговли с такой богатой страной, как Саудовская Аравия является крайне невыгодным фактором.

https://riafan.ru/1395854-pochemu-delo-khashoggi-ne-otvernet-strany-persidskogo-zaliva-ot-saudovskoi-aravii
Федеральное агентство новостей /

Тенденция к потеплению отношений наметилась после того, как турецкое руководство встало на путь восстановления связей с другими лидерами государств Персидского залива. В ноябре Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с наследным принцем ОАЭ Мухаммадом бин Заидом.

На протяжении 10-летнего периода (с начала событий «арабской весны») отношения между двумя государствами были весьма холодными, но после встречи высокопоставленных деятелей в них наметилась разрядка.

Саудовская Аравия — следующая на очереди. Дипломатическую работу осложняет тот факт, что разбирательство по делу Хашогги все еще продолжается, а нескольких высокопоставленных чиновников королевства судят заочно.

Только в ноябре суд направил саудовскому правительству запрос о том, велось ли разбирательство в отношении 26 подозреваемых граждан страны и получили ли они какое-то наказание. Впрочем, ввиду сложности судопроизводства турки уже близки к прекращению следствия.

 

На фоне уменьшения американского присутствия в регионе государства Персидского залива совершают разворот к прекращению конфронтации и берут курс на усиление регионального сотрудничества. Соперничество с такими крупными ближневосточными странами, как Турция и Иран для Саудовской Аравии и ОАЭ обусловлено дополнительными сложностями, проблемами и издержками, в то время как партнерские отношения являются наиболее выгодными.

Свои преференции от этого получит и Анкара, стремящаяся к распространению своего влияния и поиску рынков, необходимых для поддержки новой экономической стратегии Эрдогана.

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турция саудовская аравия дипломатия
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