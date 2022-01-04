«Не тот путь»: футбольный аналитик отреагировал на возможный переход Смолова в «Динамо»

Российский нападающий Федор Смолов не нуждается в московском «Динамо». Об этом ФАН заявил продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным», спортивный журналист Виктор Ладненко.

Накануне появились слухи, что футболист сборной России, нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов, возможно, перейдет в столичное «Динамо». СМИ сообщали, что контракт игрока с «железнодорожниками» заканчивается этим летом, в связи с чем клуб готов отпустить нападающего за символические деньги.

Спортивный журналист Виктор Ладненко в беседе с ФАН выразил мнение, что переход спортсмена в «Динамо» выглядит достаточно сомнительным.

«Смолов и «Динамо» в его нынешней конфигурации — такие же несовместимые вещи, как Александр Мостовой и тренерство. Руководство «бело-голубых» делает понятную и приятную ставку в атаке на Тюкавина и Грулева. И оба более чем оправдывают ожидания. Тогда для чего даже гипотетически необходим Смолов с зарплатой в 3,1 миллиона евро? В основе он не нужен, это кромсает всю концепцию, выстроенную спортивным директором Бувачем, и закрывает дорогу воспитанникам и будущим звездам РПЛ», — отметил он.

Global Look Press / Dmitry Golubovich/Global Look Press

Кроме того, Ладненко считает, что и самому Смолову этот переход не нужен, так как он значительно притормозит его карьеру.

«Главное — это не тот путь, в котором на нынешнем этапе карьеры нуждается Смолов. Зачем ему «Динамо»? Просто кому-то стало скучно после новогодней попойки», — заключил журналист.

Федор Смолов является воспитанником «Динамо». Он дебютировал за «бело-голубых» в Российской премьер-лиге в 2007 году.

Global Look Press / Alexander Kulebyakin

Ранее бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи», соучредитель махачкалинского «Динамо» и ректор Дагестанского государственного аграрного университета Зайдин Джамбулатов заявил, что не видит у сборной России ресурсов для выхода на чемпионат мира. По его словам, в предстоящих стыковых матчах команде почти нечего предложить соперникам.