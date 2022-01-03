Компания BMW представит прототип кроссовера iX

Берлин, 3 января. Внедорожник BMW iX M60 сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Технические характеристики новой модификации от немецкого производителя раскрыло китайское издание AutoHome.

Судя по опубликованным в Сети изображениям, M60 отличается развитыми бамперами и интересным оформлением радиаторной решетки.

Модифицированный кроссовер получил более массивные колесные диски с М-тормозами. Максимальная скорость BMW iX M60 равна отметке в 250 км/ч. В BMW отказались уточнять емкость батареи. Концерн рекомендовал дождаться официальной презентации, которая пройдет только онлайн. От участия в выставке немецкая компания отказалась из-за пандемии.

Во время презентации производители намерены продемонстрировать новейшую технологию смены цвета кузова автомобиля.

Осенью концерн представил концепт своего нового внедорожника с электрической архитектурой. Концепт получил название BMW Concept XM. По словам представителей компании, премьера новинки станет одним из наиболее масштабных событий за все время существования бренда.