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Компания BMW представит прототип кроссовера iX

  /   Обновлено: 03 января 2022 20:39
Экономика
Компания BMW представит прототип кроссовера iX
bmw.ru  /  BMW

Берлин, 3 января. Внедорожник BMW iX M60 сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Технические характеристики новой модификации от немецкого производителя раскрыло китайское издание AutoHome.

Судя по опубликованным в Сети изображениям, M60 отличается развитыми бамперами и интересным оформлением радиаторной решетки.

Модифицированный кроссовер получил более массивные колесные диски с М-тормозами. Максимальная скорость BMW iX M60 равна отметке в 250 км/ч. В BMW отказались уточнять емкость батареи. Концерн рекомендовал дождаться официальной презентации, которая пройдет только онлайн. От участия в выставке немецкая компания отказалась из-за пандемии.

Во время презентации производители намерены продемонстрировать новейшую технологию смены цвета кузова автомобиля.

Осенью концерн представил концепт своего нового внедорожника с электрической архитектурой. Концепт получил название BMW Concept XM. По словам представителей компании, премьера новинки станет одним из наиболее масштабных событий за все время существования бренда.

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Все новости / Экономика / Компания BMW представит прототип кроссовера iX
bmw кроссовер BMW iX M60
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