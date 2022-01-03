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Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибудет в Тулу 4 января

Общество
Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибудет в Тулу 4 января
Невские Новости  /  Аня Зингер

Тула, 3 января. Официальный сайт РЖД сообщил, что поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибудет в Тулу на Московский вокзал 4 января.

Известный зимний волшебник отправился в новогоднее путешествие по России. Маршрут запланирован на 14 тыс. километров, а посетить Дед Мороз собирается 36 городов России.

Поездка должна занять 41 день. Остановки будут делаться в Вологде, Нижнем Новгороде, Ярославле, Перми, Ижевске, Екатеринбурге, Казани, Саратове, Самаре и других странах. Финиш намечен на канун Старого Нового года в Великом Устюге. Прибытие в Тулу запланировано 4 января на 10:05, а в городе Дед Мороз пробудет до 16:00.

Проект холдинга «РЖД» «Поезд Деда Мороза» стартовал 5 декабря 2021 года. По сценарию Дед Мороз из Великого Устюга в празднично оформленном составе совершает путешествие по российским городам, поздравляет детей, дарит им новогоднее настроение и подарки.

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