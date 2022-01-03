Сенатор Косачев похвалил заявление «ядерной пятерки» за своевременность

Москва, 3 января. Заявление «ядерной пятерки» показывает, что она осознает ответственность за глобальную безопасность. На это обратил внимание вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор указал, что опубликованный документ был сделан не для вида. Он несет реальный смысл.

«Это очень своевременное и совершенно точно не декларативное, а весьма содержательное заявление. «Пятерка» демонстрирует всему миру, что она осознает свою исключительную ответственность за глобальную безопасность, во всяком случае в части, касающейся контроля над ядерными вооружениями и предотвращения распространения соответствующих технологий», — заявил Косачев в беседе с РИА Новости.

Лидеры России, Великобритании, Китая, США и Франции договорились не допустить ядерной войны. Они заявили о необходимости предотвратить гонку вооружений.