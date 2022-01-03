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Политолог Лазарев раскрыл, с какой опасной проблемой столкнется Украина в этом году

Экономика
Политолог Лазарев раскрыл, с какой опасной проблемой столкнется Украина в этом году
Федеральное агентство новостей

Киев, 3 января. Наступивший 2022 год пока не сулит Украине ничего хорошего. Незалежная практически сильнее всех в Европе пострадала от разразившегося энергетического кризиса. Все его последствия страна еще не ощутила до конца, но столкнется с ними уже в самое ближайшее время.

Известный украинский политолог Александр Лазарев подчеркивает, что Незалежная оказалась в глубоком финансовом кризисе, и, более того, ее экономическое положение лишь продолжит ухудшаться. По словам эксперта, в наступившем году граждане Украины могут на себе ощутить все ужасы нехватки продуктов и голода. Несмотря на то, что на дворе XXI век, страна снова может вернуться во времена, сравнимые с послевоенным периодом в СССР.

«Наверное, сразу после Нового года такие вещи говорить неприлично, но я скажу. В скором времени Украину ждет 1922 год. Нас ждет продовольственный кризис. Это очень серьезный вопрос», — заявил Лазарев в эфире канала «Наш».

Политолог объяснил, что уже сейчас многие украинские предприятия готовятся к закрытию, так как они просто не могут полноценно работать при нынешнем крайне высоком уровне цен на энергоносители. При этом прекратить свою работу могут даже те заводы, которые выпускают продукты первой необходимости.

Политолог Лазарев раскрыл, с какой опасной проблемой столкнется Украина в этом году
Федеральное агентство новостей /

«Уже обращаются молокозаводы, хлебопекарни, заявляя, что они будут просто вынуждены закрыть производство. Рентабельности нет, стоимость газа уже доходит до 59 тысяч гривен за тысячу кубометров, а это значит, что, если они и будут что-то производить, этот продукт никто не купит. Так пройдут один-два месяца, и если хлеб на полках по 50 гривен никто покупать не будет, производства остановятся, и у нас возникнет нехватка продовольствия», — уверен аналитик.

Эксперт подчеркивает, что Киев сможет спасти ситуацию только в одном случае — если сумеет снизить цену на энергоносители. Однако, учитывая сложное финансовое положение Украины и неспособность полноценно субсидировать закупки угля, газа и электричества, единственным вариантом для властей Незалежной остается напрямую заключить контракт с Россией на поставки топлива. Вот только пойти на это нынешнее руководство страны вряд ли согласится.

«Финансовая пропасть — это самая глубокая из всех пропастей. В нее можно падать целую вечность — это факт. Учитывая, что Украина уже в ней находится, мы оказались в перманентном падении, оно не останавливается, а с каждым годом только углубляется. Если вопрос с ценой энергоносителей не решить прямо сейчас, то через полгода продовольственный кризис Украине обеспечен», — убежден политолог Александр Лазарев.

Бывший депутат Верховной рады Александр Попов заявил, что Украине придется пойти на серьезные жертвы, чтобы благополучно завершить текущий отопительный сезон.

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украина кризис
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