Рудова назвала Блиновскую неуравновешенной после интервью Собчак

Москва, 3 января. Актриса Наталья Рудова выразила негодование после интервью, которое журналистка Ксения Собчак взяла у блогера и Instagram-коуча Елены Блиновской. Создательница «Марафона желаний» показалась звезде кино и сериалов неуравновешенной.

По словам Рудовой, выпуск шоу Собчак с Блиновской вызвал у нее смех. Актриса была удивлена тем, как показала себя блогер в ходе интервью.

«Такой «просветленный» человек и такой хабалистый и неуравновешенный, я просто в шоке», — цитирует знаменитость «СтарХит».

Артистка задалась вопросом, как можно доверять жизнь такому человеку. Рудова напомнила, что чудес не бывает, и посоветовала желающим решить свои проблемы обращаться к хорошему психологу. Как отметила звезда отечественного кино, для этого необходима серьезная работа.

instagram.com / @elena_blinovskaya

Ксения Собчак признавалась, что интервью с Еленой Блиновской далось ей нелегко, так как собеседница была сильно зажата.По словам журналистки, во время беседы ей даже обещали «плюнуть в рожу».