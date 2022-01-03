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РВСН завершили переход на цифровые технологии связи

  /   Обновлено: 03 января 2022 20:30
Армия
РВСН завершили переход на цифровые технологии связи
ru.wikipedia.org  /  Виталий Кузьмин

Москва, 3 января. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) полностью перешли на цифровые технологии передачи информации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что за последние четыре года в распоряжение РВСН поступили новые цифровые системы передачи информации. Кроме того, в ракетных войсках был полностью обновлен парк станций спутниковой связи.

«В РВСН проведено оснащение цифровым телекоммуникационным оборудованием пунктов управления до ракетной дивизии включительно. В Ракетных войсках переоборудованы Центр связи РВСН, арсеналы РВСН, учебные центры, Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в Серпухове», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что один из российских ракетных полков получил новейшие комплексы «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими блоками. Кроме того, в двух полках РВСН на боевое дежурство были поставлены пусковые установки комплекса «Ярс».

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россия рвсн цифровая связь
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