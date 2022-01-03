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Замглавы МИД КНР Чжаосюй: заявление «ядерной пятерки» отразится на сотрудничестве стран

Политика
Замглавы МИД КНР Чжаосюй: заявление «ядерной пятерки» отразится на сотрудничестве стран
wikipedia.org  /  Charlie fong

Пекин, 3 января. Совместное заявление «ядерной пятерки» о предотвращении войны поможет укрепить взаимное понимание между государствами. Такое мнение выразил замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй.

Дипломат отметил, что заявление России, КНР, США, Франции и Великобритании укрепит взаимное доверие между сторонами. Кроме того, документ заменит конкуренцию на координацию и сотрудничество.

«Оно также имеет позитивное значение для построения стабильных и гармоничных отношений между крупными державами», — отметил Чжаосюй.

Заместитель министра добавил, что совместное заявление следует воспринимать в качестве новой отправной точки на укрепление доверия и сотрудничества.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатором совместного заявления «ядерной пятерки» стала Москва. В нем отражена идея о недопустимости любой войны между указанными странами.

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китай мид ядерная пятерка
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