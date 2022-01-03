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Песков прокомментировал слухи о бронежилете Путина во время новогоднего обращения

  /   Обновлено: 03 января 2022 20:26
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Политика
Песков прокомментировал слухи о бронежилете Путина во время новогоднего обращения
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Парамонова

Москва, 3 января. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи вокруг новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

Некоторые россияне предположили, что обращение главы государства было смонтировано. По их мнению, видео состояло из архивных кадров. Некоторые также подумали, что у него под пальто был бронежилет, пишет Daily Storm.

«Ребята явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!» — сказал Дмитрий Песков.

В новогодней речи Владимир Путин пожелал согражданам здоровья. Он выразил соболезнования тем, кто в 2021 году потерял близких.

По указу президента, 2022-й стал Годом культурного наследия народов России. Это поможет популяризации культуры и традиций всего населения страны.

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путин песков обращение бронежилет
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