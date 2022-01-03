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Экс-министр экономики Нечаев рассказал, что будет влиять на рубль в 2022 году

Экономика
Экс-министр экономики Нечаев рассказал, что будет влиять на рубль в 2022 году
pixabay.com

Москва, 3 января. Курс рубля в 2022 году будет зависеть от двух факторов. Такое мнение в комментарии «Радио 1» выразил бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев.

Как он уточнил, речь идет о ценах на нефть и санкциях. По слова экономиста, сейчас непонятно, как будет развиваться ситуация на рынке и геополитика в наступившем году.

«Курс рубля будет определяться двумя факторами. Это цена на нефть, поскольку пока не очень понятно, как будет дальше восстанавливаться мировая экономика, будет ли расти спрос. По крайней мере, с этой стороны каких-то подлостей ждать оснований нет. Второй момент, это санкции. Если ситуация вокруг Украины не утихнет каким-то образом, и санкции будут ужесточены, это приведет к ослаблению рубля, но вопрос в том, какими будут окончательные версии санкций», — указал Нечаев.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ринат Хасанов ранее в беседе с ФАН рассказал о главных событиях, которые ожидают российскую денежную систему в 2022 году. Он также оценил шансы на укрепление национальной валюты.

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санкции нефть прогноз рубль нечаев
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