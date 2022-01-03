Министр обороны Турции Акар анонсировал переговоры с США по поставкам F-35

Анкара, 3 января. Анкара и Вашингтон планируют во время встречи представителей сторон вынести на обсуждение вопрос поставок истребителей F-35. Об этом сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

По словам турецкого министра обороны Хулуси Акара, встреча представителей Турции и США должна состоятся в начале года в Вашингтоне.

«Что касается вопроса по F-35, делегация США прибыла в Турцию в октябре по этому вопросу. Наша делегация в начале года еще раз обсудит этот вопрос. Эта встреча, скорее всего, состоится в Вашингтоне. Мы четко заявили о своей позиции американской стороне, ждем результатов», — заявил Акар.

Ранее сообщалось, что модернизированные истребители Су-30СМ2 с новым двигателем АЛ-41Ф-1Смогут начать поступать на вооружение российской армии уже в 2023 году.