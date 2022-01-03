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Валерий Карпин высмеял российский футбол во время отдыха в Египте

Спорт
Валерий Карпин высмеял российский футбол во время отдыха в Египте
twitter.com  /  @TeamRussia

Шарм-эль-Шейх, 3 января. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин пошутил на тему уровня самого популярного в мире вида спорта во время заграничного отдыха.

Валерий Карпин поделился с подписчиками в Instagram-аккаунте фотографиями, запечатленными во время отпуска в Египте. Наставник российской сборной опубликовал кадры с аквалангом, с юмором ответив ответив одному из фолловеров в комментариях.

«Ищет на дне российский футбол», — написал подписчик с ником n0rdick.

«Он там, даже искать не надо», — написал ему в ответ Карпин.

Валерий Карпин высмеял российский футбол во время отдыха в Египте
Pr Scr instagram.com / @vgkarpin

Ближайший матч сборной России состоится 24 марта, пишет RT. Подопечные Карпина сыграют с Польшей. Матч европейской квалификации к ЧМ в Катаре пройдет на столичном стадионе «Лужники».

Ранее российская лыжница Наталья Непряева выиграла классический спринт на третьем этапе многодневки «Тур де Ски». Гонка состоялась в итальянском Валь-ди-Фьемме.

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футбол россия спорт карпин
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