Военкор Пегов объяснил, почему Запад хочет нанести удар по РФ через Приднестровье

Москва, 3 января. Ситуация в отношениях между Россией и Западом остается по-прежнему напряженной.

Москва уже очертила «красные линии», касательно Украины и НАТО, однако, как предполагает военный корреспондент, блогер, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов, США и ЕС могут попытаться ударить по РФ с другой стороны. Эксперт уверен, что в качестве «слабой точки» Запад может выбрать Приднестровье, и этому есть вполне закономерное объяснение.

«Почему я думаю, что это потенциально очень опасная точка? Учитывая, что у нас нет прямого сообщения с Приднестровьем, мы не сможем оперативно оказать поддержку в случае необходимости. Поэтому, если думать со стороны Запада, со стороны НАТО, как сделать больно России так, чтобы она не смогла оперативно ответить на этот удар чисто географически, то это как раз через ПМР. Поэтому ситуация там постепенно накаляется», — заявил журналист в эфире радио «Sputnik на русском».

Пегов отмечает, что Приднестровье находится буквально в окружении недружественных сил — Молдавии и Украины, в которых царят явные антироссийские настроения. И, по мнению военкора, уже сейчас они помогают Западу сжимать кольцо вокруг ПМР.

Федеральное агентство новостей /

«Приднестровье сейчас находится фактически в полной блокаде. С одной стороны — это Молдавия, недружественная к ПМР, с другой — Украина. Поэтому и сама республика, и наши миротворцы там, находятся в окружении. Их теперь сложно снабжать или как-то нарастить там наш контингент. Хотя, согласно международным документам, количество российских миротворцев в ПМР может достигать трех тысяч человек, а сейчас их там чуть более трехсот человек», — объяснил эксперт.

По словам военного корреспондента, в последнее время силы НАТО начали явно приближаться к Приднестровью, и это стоит считать плохим знаком и для самой республики, и для России, которой и будет в случае чего адресован удар по ПМР.

«В зоне безопасности, где без разрешения не могут находиться военные ни одной из сторон конфликта, в том числе и наблюдателей, были замечены инструкторы НАТО, спецназовцы. С какой целью? Для чего? Молдавская сторона, которая обеспечивала их заход туда, до сих пор внятно никому ничего не объяснила. Украинская беспилотная авиация тоже очень активизировалась там, начиная с лета этого года. И много других тенденций, которые явно говорят о том, что тучи над Приднестровьем, к сожалению, сгущаются», — резюмировал военный эксперт Семен Пегов.

Евросоюз в последнее время усиленно толкает Молдавию к разрыву политических и экономических отношений с Россией. Это стало очевидно после прошедшего недавно в Брюсселе саммита «Восточного партнерства».